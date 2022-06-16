شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان بعد الانتصار الأول: تدريب الأهلي ولو مباراة واحدة شرف لأى مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من السبوع الـ14 من عمر مسابقة الدوري.

وقال قمصان خلال المؤتمر الصحفي: "أود أن أشكر موسيماني على الفترة التي قضاها في الأهلي وهو ما تعلمناه في الأهلي، لاسيما أنه حقق بطولات مع بطل القرن ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم، وعلى المستوى الشخصي هو صاحب فضل علىّ واستفدت منه فنيا وأخلاقيا".

وتابع قمصان: "كان هناك تسرع في بداية الشوط الأول من لاعبي الأهلي، وتسببت في فقدان للكرة مرات كثيرة والمكاسب كثيرة على مستوى النتيجة أو عودة اللاعبين لحالتها الفنية، وعودة اللاعبين من الإصابة مثل بدر بانون ومحمد محمود ووليد سليمان، ولدينا تحدٍ جديد كل 3 أيام مباراة، ونتمنى الاستعداد الجيد خاصة بعد عودة اللاعبين الدوليين الذين سيزيدنا ثقة وروح".

وأضاف: "نعمل على عودة الدوري الذي يهم جمهور الأهلي ونتمنى التوفيق في المباريات القادمة بالكامل، والأهلي اسم كبير والفوز بنتيجة كبيرة أمر عادي، وموسيماني حقق نتائج جيدة ومباريات كبيرة، وحاليا أنا أفكر بطريقتي في تحضير اللاعبين المتاحين، ونحاول إعادة اللاعبين لمستواهم، خاصة اللاعبين العائدين من الإصابات مثل متولي وبانون ومحمد محمود، والأهلي هو البطل ومن الصعب تغيير كل الأمور في ثلاثة أيام".

وشدد: "من الأمور الإيجابية منح الثقة للاعبين والعودة للعب الكرة الجميلة كما كان من قبل مثلما فزنا على الزمالك بخماسية والإسماعيلي برباعية وكذلك فاركو وسموحة، وعلينا منح اللاعبين الدوافع من أجل اللعب وتقديم أداء جيد ونتيجة جيدة لأن جمهور الأهلي مختلف".

وأردف: "مجرد أن تتولى القيادة الفنية بالأهلي شرف كبير والأهلي يضيف لأي مدرب وأي مسئولو لأنه شيء كبير، ومحمد شريف قام بجهد بدني وخلق مساحات للاعبين القادمين من الخلف ومساعدة زملائه والغياب عن التهديف أمر طبيعي لكل مهاجمي العالم، ونحاول منحهم الثقة كما حدث مع حسام حسن الذي عاد للمشاركة بعد غياب طويل، وصلاح محسن صنع هدفا لوليد سليمان والجميع يحاول والتوفيق سيأتي".

وتحدث قمصان عن موقف اللاعبين المصابين بالأهلي، مؤكدا: "أليو ديانج اشتكى من إصابة خفيفة ومحمد عبد المنعم خلال 4 أيام سيكون معنا في التدريب، بينما سيتواجد حمدي فتحي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بدءا من غد الخميس، وسيكون هناك تواصل مع بيرسي تاو لمعرفة حالته الطبيعية، ومتولي اشتكى من إصابة عضلية، وكان في حساباتي الدفع بديانج في مباراة ايسترن كومباني ولكن في النهاية فضلنا اراحته".

وأضاف: "من المهم وضع طريقة اللعب وفقا لحالة المنافس، وفكرنا في طريقة اللعب بفضل طريقة اللعب في ظهر دفاع ايسترن كومباني، وكانت هذه الطريقة المناسبة، ومن الوارد تغيير طريقة اللعب في الفترة القادمة، وفي بداية الموسم لعبنا بعدة طرق لعب، وفي النهاية نلعب 11 لاعب ضد 11 لاعب".

واختتم قمضان: "سندخل معسكرا لمباراة القمة بدءا من يوم الجمعة المقبل وأشكر مجلس الإدارة على الثقة التي منحوها لنا، وأكد لي على ثقتهم في وهذه ليست جديدة على الأهلي وأبنائه، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة وأود شكر جمهور الأهلي على الدعم والثقة، وأتمنى أكون عند حسن ظنهم وتحقيق كل البطولات التي نشارك فيها".