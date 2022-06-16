شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 6 / 2022 العديد من الأخبار الهامة على رأسها مواصلة الفريق الأول تدريباته استعدادا لمواجهة القمة أمام غريمه التقليدى الأهلى ، وفيريرا يقرر إقامة معسكر مغلق لمدة 24 ساعة فقط قبل مواجهة القمة .

الزمالك يعسكر 24 ساعة فقط قبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الدخول في معسكر مغلق يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة الأهلي.

فيريرا يمنح دوليى الزمالك راحة من التدريبات قبل مواجهة القمة قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين الدوليين راحة من تدريبات اليوم، بعد عودتهم من كوريا الجنوبية بعد خوض المنتخب الوطني لمواجهة ودية أمام نظيره الكوري. إمام عاشور ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية انتظم إمام عاشور لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية

الزمالك يتواصل مع سيف الجزيرى لتحديد موعد عودته للقاهرة

تواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الأبيض لترتيب عودته إلى القاهرة بعد الإنتهاء من مشاركته مع منتخب تونس في بطولة طوكيو الدولية الودية.

فيريرا يخصص وحدة تدريبية للاعبى الزمالك الأساسيين.. وجمعة ونيمار يشاركان فى المران

خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وحدة تدريبية خاصة للاعبين الذين شاركوا في مباراة الداخلية الأخيرة في كأس مصر.

فتوح يؤدى تدريبات فى "جيم الزمالك" وتأهيل المثلوثى استعدادا للقمة

أدى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ، وتعافى "فتوح" من إصابته بفيروس كورونا، ويخضع حاليا لتدريبات تأهيلية خاصة قبل الانتظام في المران الجماعي للزمالك .