شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الأربعاء، الموافق 15/ 6/ 2022 مواجهة الأهلى وإيسترن كومباني، على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز، ونجح الفريق الأحمر في الفوز بنتجة 4 / 1 في أول مواجهة بعد قرار فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد إيسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري، فيما يتواجد الزمالك على مقدمة الجدول برصيد 44 نقطة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 43 نقطة.

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف إيسترن كومباني الوحيد.

ويحتل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مقدمة ترتيب هدافى الدورى برصيد 11 هدف، ويأتى مابولولو لاعب الاتحاد السكندرى ومروان حمندى فى المركز الثانى برصيد 10 أهداف لكل منهما.