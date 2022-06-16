شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يسجل ثالث أهداف الأهلى فى شباك إيسترن كومبانى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد عبد القادر لاعب الأهلى الهدف الثالث لفريقه في شباك إيسترن كومبانى في الدقيقة 57 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الأهلي we السلام، ‏في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز .

ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع، ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد وأحمد عبد القادر في الوسط، ومحمد شريف وحسين الشحات في الهجوم.

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراته ضد إيسترن كومباني كل من حمزة علاء ومحمد فخري وبر بانون وحسام حسن ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد أشرف وزياد طارق.

ودخل ايسترن كومباني المباراة بتشكيل مكون من: أحمد دعدور في حراسة المرمى ومحمود نعيم وحسام حسن وصابر الشيمي وكمال أبو الفتوح في الدفاع، محمد خليفة ومحمد الطرابلسي ومحمد ناصر مودي وأحمد السيد متعب في الوسط وأحمد أمبن أوفا وعماد ميهوب في الهجوم.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدفا فيما يحتل ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.