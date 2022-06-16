شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يغيب عن إيسترن كومبانى أمام بيراميدز للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد أمين، مهاجم نادى إيسترن كومبانى، على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الأهلى، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب أحمد أمين قفة عن إيسترن كومبانى للإيقاف أمام بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى.

وتعرض أحمد أمين قفة للإصابة فى العضلة الضامة فى الدقيقة 88، ليخرج مصابا ويستكمل الفريق الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين بعدما أجرى علاء عبد العال التغييرات فى المباراة.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز، ونجح الفريق الأحمر في الفوز برباعية في أول مواجهة بعد قرار فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني.

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف إيسترن كومباني الوحيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد ايسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري.