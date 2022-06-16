شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الأهلى على إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الأربعاء، الموافق 15/ 6/ 2022 مواجهة الأهلى وإيسترن كومباني، على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز، ونجح الفريق الأحمر في الفوز بنتجة 4 / 1 في أول مواجهة بعد قرار فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد ايسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري، فيما يتواجد الزمالك على مقدمة الجدول برصيد 44 نقطة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 43 نقطة.



جدول ترتيب الدورى المصرى

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف إيسترن كومباني الوحيد.