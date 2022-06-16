شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعتذر عن تولى تدريب المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر حلمي طولان عن عدم تولي مسئولية تدريب المنتخب الأولمبي خلال الفترة الحالية بعدما تلقى المدرب المخضرم عرضًا من اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الماضية لقيادة المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

ويفضل حلمي طولان الحصول على فترة راحة في الفترة الحالية، خاصة بعدما عمل لقرابة ثلاث سنوات متتالية، ويرغب في التقاط الأنفاس قبل خوض أي تجربة جديدة.

جدير بالذكر أن حلمي طولان رحل عن تدريب إنبي في الأيام القليلة الماضية، بعدما نجح في في تكوين فريق قوي للنادي البترولي وحقق نتائج مميزة في مسابقة الدوري الممتاز، وترك الفريق في المركز التاسع برصيد 26 نقطة، بالإضافة إلى قيادة الفريق للتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة.