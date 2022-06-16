شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يسجل أول أهدافه مع الأهلى بالدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي على أول أهدافه بالدوري المصري هذا الموسم مع فريقه في مباراته التاسعة التي يشارك فيها منذ انطلاق المسابقة في أكتوبر الماضي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدفين مع الأهلي هذا الموسم أحدهما في دوري أبطال أفريقيا الذي خسره الأهلي في النهائي أمام الوداد والثاني كان في كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي، لكنه لم يسبق له التسجيل في الدوري هذا الموسم.

طاهر طاهر لاعب الأهلى سجل الهدف الثانى لفريقه في شباك إيسترن كومبانى من ركلة جزاء في الدقيقة 31 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الأهلي we السلام، ‏في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز .

ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من من، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع، ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد وأحمد عبد القادر في الوسط، ومحمد شريف وحسين الشحات في الهجوم.

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراته ضد إيسترن كومباني، كلا من حمزة علاء ومحمد فخري وبر بانون وحسام حسن ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد أشرف وزياد طارق.