شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يرفض عروض أندية الممتاز لرحيل نجومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة نادي الداخلية العروض المغرية من أندية الممتاز لعدد من لاعبيه أبرزهم مؤمن عاطف وسمير فكري صاحب هدف الفريق أمام الزمالك، في لقاء الكأس الأخير ومحمود شديد قناوي مدافع الفريق.

وأكد مسئولو الداخلية أن الفريق لم يفكر في الاستغناء عن خدمات اللاعبين الذين حققوا الصعود للدوري الممتاز، مؤكدين أن الفقات المقرر ابرامها في هذا الصيف ستكون في أضيق الحدود.

وعقد مسئولو الداخلية جلسة مع المدير الفني سيد عيد واستقروا على استمراره مع الفريق بالجهاز المعاون له، والذى يضم نافع السعيد مدربا عاما، ومحمد حجاج مدربا مساعدا، وهاشم الدسوقي مدرب حراس المرمى، ومحمود شكرى مديرا إداريا، وعماد مختار إداريا.

ويمتلك الداخلية أقوى خط هجوم فى المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني بعدما تمكن من تسجيل 48 هدفا وجمع بها 69 نقطة من 30 مباراة، ما ساهم فى عودة الفريق لدوري الأضواء والشهرة من جديد.

ويتسلح الداخلية بأنه أكثر الأندية تحقيقا للفوز في القسم الثانى بمجموعة بحرى برصيد 22 انتصارا، كما يحتفظ بأقل عدد من الهزائم في القسم الثاني بعدما تلقى 5 خسائر فقط فى مبارياته الـ30، وهو مؤشر لقوة الفريق قبل مواجهة الزمالك، ويقوده فنيا المخضرم سيد عيد الذى نجح في قيادة أكثر من نادٍ للصعود للدورى الممتاز.