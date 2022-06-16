شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 15 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 15 / 6 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها، فوز الأهلي على إيسترن كومباني ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 من عمر الدوري.
غادر المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي معسكر فريقه قبل ثلاث ساعات من مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري.
وعاد ديانج للأهلي قبل يومين بعد انتهاء معسكر منتخب مالي، ولكن اللاعب غادر معسكر فريقه بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأحمر.
يرى بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي أن ذكرياته مع تحتاج لكتابة كتاب عنها وليس مجرد جملة، في حديثه عقب فسخ العقد بالتراضي بينه وبين إدارة القلعة الحمراء.
قال موسيماني في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "يمكنني أن أكتب كتابا عن رحلتي هنا وليس مجرد جملة واحدة وما سأقوله لزملائي عن الأهلي بعد 20 عاما أنني حتى في جنوب إفريقيا لم أحظى بالاستقبال الذي حظيت به هنا، هنا لا أستطيع التحرك خطوتين أو ثلاث خطوات، دون أن أجد من يقوم بتحيتي أو يطلب التصوير معي، هذا لا يحدث في بلدي ولكنه حدث معي هنا، عليك أن تفهم هذا الشعور الرائع وكل هذا حدث بسبب هذا النادي الكبير".
كشف الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي ان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يفهم في كرة القدم جيدا ، هو ليس مجرد رئيس نادي فهو لاعب كبير، مضيفا خلال تصريحاته للصفحة الرسمية للنادي الأهلي : الخطيب يتفهم الضغط الواقع علينا ، ونحن نحتاج لشخص بمثل هذه المواصفات ، لقد مر بكل الظروف في النادي منذ ان كان لاعبا فيه، لم يتدخل في عملي مطلقا وكان متفهما لقراراتي.
وأضاف موسيماني : أقول بكل وضوح ان الخطيب منحني الفرصة كاملة دون تدخلات منه ، ومنحني نصائح في وقتها عند الحاجة ، وكنت اعبر له عن رأيي ووضعي ، لقد كان لي دعم كامل من الإدارة ، من الجميع في النادي حتي الجمهور ، حتي العمال الذين يجمعون متعلقاتي يشعرون بالحزن لرحيلي ، سعيد السائق الخاص بي بكي وكذلك الموظفين والعمال لرحيلي ،
قال موسيماني في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: " ذكريات رائعة للجماهير التي منحتني الحب ، هل تعتقد أنه من السهل علي الرحيل عن هذا الفريق؟، هذا أمر صعب جدا.. لقد منحوني معاملة خاصة ومنحوني الاحترام".
وعن إدارة الأهلي، أكد: "لا يوجد لدي مستحقات متأخرة.. ولم يكن هناك أي خلافات مالية.. يا لها لطريقة رائعة لإنهاء العلاقة، وقد نلتقي مرة أخرى ان شاء الله، لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل".
وفد الاتحاد العماني لكرة القدم، قام ظهر اليوم بزيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وكان في استقباله الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.
وضم وفد اتحاد كرة القدم العماني، كلا من يحيى بن محفوظ الكليبي، مدرب بنادي عمان، وسالم بن طالب العجمي، مدرب بنادي الخابورة، وعبدالعزيز منصور الريامي، مدرب بنادي بهلاء.
تسبب المقابل المادى فى تعطل مفاوضات الأهلى للتعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذى يلقى قبولا داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء وشركة الكرة ولجنة التخطيط.
ويطلب روى فيتوريا الحصول على 4 مليون دولار فى الموسم الواحد لتدريب الاهلى وهو مايوازى ثلاثة أضعاف راتب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء .
يعود الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب النادى الاهلى اليوم الاربعاء للقاهرة بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده للإنتظام فى تدريبات المارد الاحمر استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها الاحد المقبل بالدوري.
وغاب بيرسى تاو عن الاهلى فى مباراة المصرى بالسلوم بدور الـ 32 لكأس مصر والتى فاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد ، كما يغيب عن مباراة الاهلى وايسترن كومبانى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الاربعاء بالدوري.