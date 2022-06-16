شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 15 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 15 / 6 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها، فوز الأهلي على إيسترن كومباني ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 من عمر الدوري.

وعاد ديانج للأهلي قبل يومين بعد انتهاء معسكر منتخب مالي، ولكن اللاعب غادر معسكر فريقه بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأحمر.

غادر المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي معسكر فريقه قبل ثلاث ساعات من مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري .

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي أن ذكرياته مع تحتاج لكتابة كتاب عنها وليس مجرد جملة، في حديثه عقب فسخ العقد بالتراضي بينه وبين إدارة القلعة الحمراء.

قال موسيماني في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "يمكنني أن أكتب كتابا عن رحلتي هنا وليس مجرد جملة واحدة وما سأقوله لزملائي عن الأهلي بعد 20 عاما أنني حتى في جنوب إفريقيا لم أحظى بالاستقبال الذي حظيت به هنا، هنا لا أستطيع التحرك خطوتين أو ثلاث خطوات، دون أن أجد من يقوم بتحيتي أو يطلب التصوير معي، هذا لا يحدث في بلدي ولكنه حدث معي هنا، عليك أن تفهم هذا الشعور الرائع وكل هذا حدث بسبب هذا النادي الكبير".

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