شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يسجل أول أهدافه مع الأهلى فى الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى، فى تسجيل أول أهدافه فى بطولة الدورى هذا الموسم، بعدما أحرز الهدف الرابع للأهلى فى شباك إيسترن كومبانى، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

واستغل وليد سليمان عرضية متقنة من صلاح محسن، ليضعها برأسه فى شباك إيسترن كومبانى، ليدون الهدف الاول له هذا الموسم فى بطولة الدورى والرابع للأهلى أمام إيسترن ليفوز الأهلى برباعية نظيفة.