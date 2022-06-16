شكرا لقرائتكم خبر عن الصربى ميودراغ مديراً فنياً لسلة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع الصربي ميودراغ بيريسيك المدير الفني لفريق المنستيري التونسي، لقيادة زعيم الثغر في الموسم الجديد حيث توجه محمد مصيلحى في رحلة سريعة لدولة تونس وأتم الاتفاق مع " ميودراغ " .

وانتهى رأى لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد وعضوية حازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة إلى ترشيح " ميودراغ " لتولى قيادة سلة زعيم الثغر في الموسم القادم .

و يمتلك المدير الفني الجديد لسلة زعيم الثغر سجلاً حافلاً وقد حصل " ميودراغ " علي بطولة إفريقيا BAL مع فريق المنستيري التونسي هذا الموسم بالإضافة إلى تتويجه أيضاً مع فريقه السابق ببطولة الدوري التونسي الممتاز و بطولة كأس تونس موسم 2021_2022 .

و أكد محمد مصيلحي أنه سيبذل كل الجهد ومجلس إدارة النادي من أجل عودة الفريق لسابق عهده فى كرة السلة كبطل دائم لجميع البطولات والألقاب من جديد لإسعاد جماهير زعيم الثغر العظيمة .