شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي 3 - 0 إيسترن كومباني و3 تغييرات حمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم الأهلي على ايسترن كومباني بثلاثة أهداف نظيفة بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز.‏

شن ايسترن كومباني أول هجمة على مرمى الأهلي في الدقيقة 5 وكاد يتسبب ازعاج لدفاع الأهلي ولكن براعة مصطفى شوبير حالت دون ذلك قبل أن يشير الحكم بحالة تسلل على لاعب كومباني.

وغابت الخطورة عن لاعبي الأهلي في أول ربع ساعة ولم يكن هناك تهديد حقيقي لمرمى أحمد دعدور حارس مرمى ايسترن كومباني، وهدد أحمد متعب مرمى الأهلي في الدقيقة 13 من الجبهة اليمنى ووصلته داخل منطقة الجزاء ولكن سدد الكرة بعيدا عن الثلاث خشبات.

ولعب كريم فؤاد عرضية من الجبهة اليمنى في الدقيقة 21 ولكن أبعدها دفاع ايسترن كومباني قبل الوصل لمهاجمي الأهلي، فيما أضاع حسين الشحات فرصة محققة بعدها بدقيقة بعدما استلم الكرة في منطقة فارغة ولكن سدد الكرة متأخرا بعد وصول مدافع كومباني وتحولت إلى ركنية.

وأحرز حسين الشحات هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 25 بعدما استلم تمريرة طولية من رامي ربيعة في ظهر دفاع كومباني وسددها من أعلى أحمد دعدور لتتهادى في شباك ايسترن كومباني الخالية.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 29 نتيجة عرقلة محمود وحيد من لاعب كومباني وتقدم طاهر محمد لتسديدها ويسجل منها الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وسدد أحمد نبيل كوكا تصويبة صاروخية على مرمى ايسترن مكومباني في الدقيقة 35 من عمر المباراة ولكنها مرت أعلى العارضة، فيما أجرى كومباني تغييرين في الدقيقة 36 بنزول أحمد تمساح ومحمد رمضان بدلا من صابر الشيمي ومحمد الطرابلسي، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

وتوقف اللعب في الدقيقة 40 في ظل مطالبة لاعبي ايسترن كومباني بركلة جزاء بداعي وجود إعاقة لأحمد أوفا من قبل محمد هاني وبعد مراجعة اللعبة من قبل الفار أشار باستكمال اللعب، ونجح مصطفى شوبير في التصدي لتصويبة لاعب كومباني في الدقيقة 42 وحولها إلى ركنية.

وهدد أحمد أمين مرمى الأهلي في الدقيقة 50 بتصويبة أرضية ولكنها مكرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الأهلي، وسجل أحمد عبد القادر الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 57 بعدما انطلق بالكرة في ظهر دفاع كومباني وسددها أرضية على يسار الحارس أحمد دعدور.

وأجرى الأهلي أول تغييرات بنزول بدر بانون بدلا من محمود متولي في الدقيقة 59 من عمر المباراة، من أجل إكسابه حساسية المباريات بعد غياب طويل عن المشاركة في المباريات.

وأجرى كومباني تغييرين جديدين في الدقيقة 63 بنزول فراس بن عيفية ويوسف عبد الغني بدلا من محمود نعيم وعماد ميهوب، ودفع الأهلي بالثلاثي وليد سليمان وحسام حسن وصلاح محسن في الدقيقة 67 بدلا من حسين الشحات زأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

وألغى حكم الراية هدف التعديل لفريق ايسترن كومباني في الدقيقة 69 من ركلة حرة مباشرة بعدما لمست يده وارتطمت بالعارضة وسددها لاعب كومباني مجددا وأنقذها مصطفى شوبير قبل أن يسددها لاعب كومباني للمرة الثالثة ورغم محاولة شوبير معها ولكن دخلت الشباك قبل أن يتم إلغاء الهدف لوجود لاعب ايسترن كومباني في مصيدة التسلل.

ويتكون تشكيل الأهلي من، مصطفى شوبير في حراسة المرمى وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد وأحمد عبد القادر في الوسط ومحمد شريف وحسين الشحات في الهجوم.

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراته ضد إيسترن كومباني، كلا من حمزة علاء ومحمد فخري وبر بانون وحسام حسن ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد أشرف وزياد طارق.

ويتكون تشكيل ايسترن كومباني من: أحمدة دعدور في حراسة المرمى ومحمود نعيم وحسام حسن وصابر الشيمي وكمال أبو الفتوح في الدفاع، محمد خليفة ومحمد الطرابلسي ومحمد ناصر مودي وأحمد السيد متعب في الوسط وأحمد أمبن أوفا وعماد ميهوب في الهجوم.