شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب وجراحة.. تعرف على إصابات منتخب السلة قبل تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إصابة عدد من لاعبى منتخب مصر لكرة السلة خلال معسكر القاهرة قبل المشاركة فى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على رأسهم هيثم كمال، وأحمد خلف، وأحمد عادل دولا، بالإضافة إلى ياسر صالح.

ونرصد فى السطور التالية إصابة ومدة غياب كل لاعب منهم:

هيثم كمال خضع لعملية الغضروف ويحتاج إلى راحة من شهرين إلى 4 أشهر.

أحمد عادل دولا إصابة بشرخ فى الإصبع ومفصل القدم اليمنى، ويحتاج إلى راحة 6 أسابيع.

ياسر صالح يعانى من التهاب فقرات الظهر، ويحتاج إلى راحة 3 أسابيع.

أحمد خلف بيبو يعنى من فتق رياضيين ، ويحتاج الخضوع لعملية تحتاج راحة شهر ونص الشهر.

وانطلق معسكرالمنتخب أمس الثلاثاء فى إطار الاستعداد للمشاركة في الثانيةمن التصفيات المؤهلةلكاس العالم والتى تقام يوليو القادم بالإسكندرية.

ويأتى معسكر الإسكندرية بعد أن أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة، المعسكر الإعدادى الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2023، والمقرر إقامتها فى يوليو المقبل ببرج العرب.