شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يطير للجزائر 23 يونيو للمشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولى اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور سفر بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر يوم 23 يونيو الجارى.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط فر مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو الجارى، وحتى 5 يوليو المقبل.

وتضم بعثة المنتخب 6 لاعبين مقسمين إلى 3 بنات و3 أولاد، وهم كل من عمر عصر، وأحمد صالح، ومحمد البيلى، على مستوى الأولاد، وعلى مستوى البنات كل من دينا مشرف، و هنا جودة، و مريم الهضيبى .

وقرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور تكليف أشرف صبحى و عادل شومان مدربا تنس الطاولة بمرافقة لاعبى المنتخب خلال المشاركة بدورة العاب البحر المتوسط

ويأتي تكليف الثنائى بالسفر مع المنتخب الى دورة البحر المتوسط ، لحين الانتهاء من تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات ،و الاستقرار على الجهاز الفني الذى سيقود المنتخب رجال و سيدات الفترة المقبلة .