شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلى على إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز، ونجح الفريق الأحمر في الفوز بثلاثية في أول مواجهة بعد قرار فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني.

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف ايسترن كومباني الوحيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد ايسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري.

مع بداية اللقاء شن إيسترن كومباني أول هجمة على مرمى الأهلي في الدقيقة 5 وكاد يسبب إزعاجا لدفاع الأهلي ولكن براعة مصطفى شوبير حالت دون ذلك قبل أن يشير الحكم بحالة تسلل على لاعب كومباني.