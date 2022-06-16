شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجدد تعاقد ثنائى الطائرة محمود منصور والفيومى موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات تجديد تعاقد ثنائى فريق الطائرة محمود منصور وخالد الفيومى لمدة موسمين في إطار حرص مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى على استمرار العناصر المميزة بالفريق الأول للكرة الطائرة.

وحضر توقيع تجديد التعاقد والذى يمتد لموسمين محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، وإسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة الطائرة وجمال صبرى رئيس جهاز الكرة الطائرة.

من ناحية أخرى، عقد محمد مصيلحى وإسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة الطائرة اجتماعا مع الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة، جمال صبرى رئيس الجهاز وأحمد سمير المدير الفني بحضور حازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع تم التجديد للجهاز الفني والإدارى عقب الإنجاز الكبير والرائع الذى حققه فريق الكرة الطائرة بالوصول للمباراة النهائية لبطولة الدورى العام والحصول على المركز الثاني، مما يؤهل فريق نادى الاتحاد السكندرى للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الموسم الجديد 2022- 2023 في إنجاز مميز لقلعة زعيم الثغر.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تلبية كافة احتياجات الفريق خلال الموسم القادم، وخاصة تدعيم الفريق بلاعبين مميزين للمحافظة على النتائج والمستوى الرائع الذى حققه الفريق خلال الموسم المُنقضى، كما وافقت إدارة النادى أيضاً على تدعيم الفريق بلاعبان محترفان عقب أستقرار الجهاز الفني على أسمائهم ومراكزهم تمهيداً لإنضمامهم خلال الموسم الجديد.