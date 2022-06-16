محمد عواد يقترب من حراسة عرين الزمالك فى قمة الدورى أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يقترب محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من حراسة عرين فريقه خلال مواجهة الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وارتفعت أسهم مشاركة محمد عواد لحراسة عرين فريقه أمام الأهلى، خاصة أن الحارس شارك فى مواجهة الداخلية بمسابقة كأس مصر، فيما جلس محمد أبو جبل على مقاعد بدلاء منتخب مصر خلال ودية كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4 / 1.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الدخول في معسكر مغلق يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة الأهلي، حيث فضل الجهاز الفنى مواصلة التدريبات على ملعب النادي خلال الأيام المقبلة، والدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد.

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

فى سياق آخر، تواصل الجهاز الإداري للزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الأبيض لترتيب عودته إلى القاهرة بعد الإنتهاء من مشاركته مع منتخب تونس في بطولة طوكيو الدولية الودية.

ومن المنتظر أن يصل سيف الدين الجزيري إلى القاهرة خلال الساعات القادمة للانتظام في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي.