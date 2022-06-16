شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: الإغراءات المالية سبب رحيل السنغالى "بامبا" لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو نادي الداخلية أن إدارة النادي حاولت التمسك باللاعب السنغالي إسماعيل بامبا، هداف الفريق في القسم الثاني برصيد 13 هدفا، والذى رحل لصفوف بتروجت، لكن رغبة اللاعب حسمت الأمر.

وأوضح مصدر في الداخلية أن اللاعب فضل الانتقال لبتروجت في القسم الثاني على البقاء مع الداخلية رغم صعودها للدوري الممتاز بسبب المقابل المادي الذي يساوى ضعف راتبه مع الداخلية حال بقائه.

وأوضح المصدر أن الفريق يسعى للحفاظ على قوام الفريق بالكامل استعدادا للمنافسة في الدوري الممتاز.

ويمتلك الداخلية أقوى خط هجوم فى المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني بعدما تمكن من تسجيل 48 هدفا وجمع بها 69 نقطة من 30 مباراة، ما ساهم فى عودة الفريق لدوري الأضواء والشهرة من جديد.

ويتسلح الداخلية بأنه أكثر الأندية تحقيقا للفوز في القسم الثانى بمجموعة بحرى برصيد 22 انتصارا، كما يحتفظ بأقل عدد من الهزائم في القسم الثاني بعدما تلقى 5 خسائر فقط فى مبارياته الـ30، ويقوده فنيا المخضرم سيد عيد الذى نجح في قيادة أكثر من نادٍ للصعود للدورى الممتاز.