شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يناقش خطة تطوير الكرة المصرية فى اجتماع الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، خطة تطوير الكرة المصرية في اجتماع مجلس الإدارة غدا والذى سيتطرق للعديد من الأزمات والمشاكل التي واجهت مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يقوم جمال علام بالسماع لكافة أعضاء مجلس الإدارة لتطوير الكرة المصرية خلال الـ4 أعوام المقبلة أسوة بما يفعله الدول الكبرى.

ويستمع جمال علام للآراء أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل كل على حدى خاصة الثنائى حازم إمام ومحمد بركات اللذان وعدا بتجهيز ملف كامل لتنشيط الكرة .

ومن المقرر أن يقوم جمال علام بمشاهدة تقرير خاص من الاتحاد البلجيكى لرؤيته والسير على نهجه بعد التطوير الكبير الذى تشهده الكرة البلجيكية في الوقت الحالي، وأصبحت أحد القوى الكبرى على مستوى العالم.

يرفض جمال علام التعجل في اتخاذ أي قرار من شأنه إحداث أزمة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، خاصة في مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة إيهاب جلال، والذى من المقرر أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه في اجتماع الغد.