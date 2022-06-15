كشف المستور .. لماذا تأخر ليفربول في تجديد عقد محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية، عن سبب تأخر تجديد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مع الفريق.

سبب تأخر تجديد صلاح مع ليفربول

وقال الصحفي الشهير ديفيد أورنستين، بصحيفة "ذا أثيلتيك" البريطانية: "الشيء الأساسي الذي يجعل الأمور صعبة، هو هيكل الأجور في النادي، وليفربول يريد الحفاظ على أموره الإدارية".

وأضاف: "إن دفع ما يزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لـ محمد صلاح، وهو بلغ الثلاثين من عمره، شيء، أمر لا تفعله إدارة ليفربول".

واختتم: "الحفاظ على هيكل الأجور والرواتب داخل النادي جزء من منهجية ليفربول، النادي لا يريد كسر سلم الرواتب، ولهذا السبب لا يوجد اتفاق مع محمد صلاح".

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول صيف 2023.