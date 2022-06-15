الشارقة - اميمة ياسر - أثار جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، الجدل خلال الفترة الأخيرة بعدما برر تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، لعدم وجود دولارات في خزينة الجبلاية ، في الوقت الذي يبحث فيه المجلس حالياً عن تعيين ثلاث أجانب دفعة واحدة ضمن منظومة العمل باتحاد الكرة بدءا بمدير فني أجنبي لمنتخب مصر مروراً بمدير فني لاتحاد الكرة بجانب خبير أوروبي للإشراف على لجنة الحكام.

و يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، اجتماعا هاماً صباح غداً الخميس ، يعقبه الكشف عن العديد من القرارات الخاصة بالملفات الشائكة التي طفحت علي سطح الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي ملف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الأبرز علي مائدة الجبلاية ، بعد الاتفاق علي توجيه الشكر الي إيهاب جلال المدير الفني الحالي.

ويعكف حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس الجبلاية حالياً لدراسه ملف المدير الفني الجديد والدخول في مفاوضات جادة مع أبرز الأسماء المرشحة ، بعد أن تم تقليص عدد المرشحين الي إلي حد كبير وعلي رأسهم الفرنسي باتريس بوميل ، بجانب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة ، ووحيد خليلوزيتش المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب.



وتبقي فرص عودة كيروش صعبة نظرا لرفض العودة مدا في ظل المعامله غير اللائقة التي تعامل بها بعض أفراد مجلس الجبلاية واحد أسباب عدم استمراره مع المنتخب المصري ، في حين ينتظر الاتحاد مصير خليلوزيتش مع منتخب المغرب والذي قد يرحل عقب نهائيات كأس العالم القادمة وفقاً لتقارير مغربية.

و شهدت الساعات القليلة الماضية خلافات داخل أروقة اتحاد الكرة ، بشأن هوية المدير الفني للجبلاية الذي يتولي المهمة خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا الذي انتهت مهمته في مايو الماضي.



و يسعي بعض أعضاء مجلس الجبلاية ، إسناد الإدارة الفنية لخبير أجنبي من المدرسة الألمانية أو البرتغالية ، وتبقي بعض الرتوش الأخيرة مثل المقابل المادي عائقا حتي اللحظة الحالية.



وتبقي بعض الاسماء التي عرضت علي مائدة المجلس محل نقاش وعلي رأسهم الألماني هولمان الذي كان قد تولي تدريب فريقي الأهلي والزمالك في السابق.



في حين يكون محمد عبد العظيم عظيمة هو المرشح الوطني الجاهز ليتولي مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة حال عدم التوصل إلي اتفاق بشأن استقدام خبير أوروبي.



كما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، علي الاستعانة بخبير تحكيم دولي أوروبي للإشراف علي لجنة الحكام بالجبلاية خلال الفترة القادمة، حيث تم الاتفاق علي استقدام خبير دولي من أجل النهوض بمستوي التحكيم المصري بعد الأزمات التي شهدتها مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

ولم يتطرق اتحاد الكرة بشأن مصير عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الخالي سواء سيتم بقاءه مع الخبير الأوروبي أو رحيله عن اللجنة

وعلي جانب آخر مازالت المنافسات دائرة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، بشأن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت 23 سنة ، في ظل الخلافات بشأن المرشحين للمنصب.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة ، بعدما تزايدت فرص حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق إنبي لتولي تدريب المنتخب الأولمبي ، بعدما كانت القناعات تصب في صالح خالد جلال المدير الفني الحالي لفريق البنك الأهلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يستقر فيه المجلس يشكل نهائي علي الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي ، حيث يرغب البعض في تعيين محمد عبد العظيم عظيمة مهمة تدريب المنتخب الأولمبي حال استقدام أجنبي لتولي الإدارة الفنية لاتحاد الكرة.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قد عقد اجتماعا عاصفا أمس داخل مقر الجبلاية ، استغرق ما يقرب من ٦ ساعات في حضور أغلب الأعضاء، لمناقشة العديد من الملفات الشائكة ، وعلي رأسها تحديد مصير الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، ومناقشة الاستقالة الجماعية إذا رغب الأغلبية ، بجانب الرد علي اتهامات النادي الأهلي لمجلس الجبلاية باخفاء خطاب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ورفض المجلس تقديم استقالتهم حيث لم تتم مناقشة هذا الملف وفقا لرواية أحد أعضاء المجلس ، في حين تم التأكيد علي التعديل الجذري بشأن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، حيث لم تتغير النية لدي الأغلبية بتوجيه الشكر الي الجهاز الفني الحالي بقيادة إيهاب جلال مع البحث عن مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية.

كما استقر اتحاد الكرة علي حفنه تعيينات منها تعيين مدير فني لاتحاد الكرة لوضع استراتيجية المنتخبات الوطنية والاكاديميات ، بجانب مدير فني للمنتخب الأولمبي.

وعلمت بوابة أخبار اليوم أن المجلس يتجه الي الإطاحة بأحد الموظفين من اتحاد الكرة علي خلفية خطأ اختفاء خطاب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ليكون كبش فداء.

ووفقاً لبند خلو مجالس إدارة الاتحادات الأهلية في لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، فإن مجلس جمال علام إذا رغب في تقديم استقالته عليه مخاطبة فيفا بخلو المناصب كاملاً ، وعلي ضوء ذلك سيتعين علي فيفا تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شؤون اتحاد الكرة لفترة محددة بمهام جديدة ومحددة أيضا لحين انتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للائحتي فيفا واتحاد الكرة المصري وقانون الرياضة 77 لسنه 2017.

يذكر أن فيفا قد قام بتعيين لجنة خماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب استقالة مجلس هاني أبو ريدة عقب أمم أفريقيا 2019 ، قبل تعيين لجنة ثلاثية أخري قبل انتخاب مجلس جمال علام مطلع العام الحالي.

ولا يحق لوزير الشباب والرياضة حل مجالس إدارات الهيئات الرياضية اتحادات أو أندية إلا عن طريق تنفيذ حكم محكمة لوجود مخالفات مالية فقط وفقاً لقانون الرياضة 77 لسنه 2017.