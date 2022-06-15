شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يؤازر الأهلي أمام ايسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على التواجد في ملعب الأهلي we السلام، لمؤازرة فريقه في مباراته ضد إيسترن كومباني، مساء اليوم الأربعاء و المؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز.‏

وأعلن سامي قمصان المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد إيسترن كومباني، مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ‏في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز.‏

ويتكون تشكيل الأهلي من، مصطفى شوبير في حراسة المرمى وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد وأحمد عبد القادر في الوسط ومحمد شريف وحسين الشحات في الهجوم.

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراته ضد إيسترن كومباني، كلا من حمزة علاء ومحمد فخري وبر بانون وحسام حسن ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد أشرف وزياد طارق.

و أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق ايسترن كومباني تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ‏في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز .

ويتكون تشكيل ايسترن كومباني من: أحمدة دعدور في حراسة المرمى ومحمود نعيم وحسام حسن وصابر الشيمي وكمال أبو الفتوح في الدفاع، محمد خليفة ومحمد الطرابلسي ومحمد ناصر مودي وأحمد السيد متعب في الوسط وأحمد أمبن أوفا وعماد ميهوب في الهجوم.

ويواجه فريق الأهلي نظيره إيسترن كومباني، مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ‏في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إيسترن كومباني ، كالتالي:‏ محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم ‏فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وأحمد ‏سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف. ‏

واختتم الأهلي تدريباته أمس استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، وقبل انطلاق المران الختامي عقد سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين؛ للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة ثم ‏خاض الفريق مرانه على ملعب التتش واشتمل على جزء بدني خفيف وتدريبات الكرة.‏

وخاض ثلاثي حراس المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل حمدي فتحي وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم ثلاثي الفريق، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على ‏هامش مران الفريق. ‏

وأدى الثلاثي جلسات في الجيم ثم استكملوا برنامجهم التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ ‏بعض الفقرات، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تواجده مع المنتخب الوطني، فيما اشتكى ‏علي لطفي من إصابة في الرسغ، وشارك اليوم في عمليات الإحماء مع الفريق، ويواصل عبد ‏المنعم تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.‏

وفاز الأهلي بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد الماضي ضمن ‏منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، ليصعد الفريق إلى دور الـ16 في البطولة.