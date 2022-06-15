شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: الأجندة الدولية انتهت.. والأهلى يحق له إشراك اللاعبين الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن التعامل مع اللاعبين بشكل مميز لابد أن تكون فى صفات المدرب الجديد للنادى الأهلى خلفا للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى رحل عن القلعة الحمراء.

وقال عماد متعب فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "مدرب الأهلي الجديد لازم يكون عنده قدرة على التعامل مع شخصيات اللاعيبة المختلفة، فمثلا حسن شحاتة اسم كبير كان بيكسب الناس باحترامه، وكذلك مانويل جوزيه عارف مفتاح كل لاعب وعارف شخصياتهم، وجاريدو كان مدرب كويس بس مكنش بيعرف يتعامل نفسياً، أما بيسيرو كان مدرب كويس جداً فنياً ونفسياً".

وتابع عماد متعب: "بخصوص اللي اتقال عن مشاركة ديانج، فالأجندة الدولية خلصت 14 يونيو ومحدش يقدر يمنعه يشارك ولو الأهلي قدر يجيب لاعيبته الدوليين من كوريا بمكوك ويلعبهم النهاردة كان حقه ومحدش حقه يعترض".

ويتكون تشكيل الأهلي من، مصطفى شوبير في حراسة المرمى وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد وأحمد عبد القادر في الوسط ومحمد شريف وحسين الشحات في الهجوم.

ويواجه فريق الأهلي نظيره إيسترن كومباني، مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ‏في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إيسترن كومباني ، كالتالي:‏ محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم ‏فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وأحمد ‏سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدفا، فيما يحتل ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.