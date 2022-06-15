شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا مهنئا محمد صلاح بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا عم العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى، صديقه النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، متمنيا لها عاما سعيدا.

ونشر مؤمن، صورة مع صلاح، خلال تواجده في ليفربول، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا عم العالم".



مؤمن زكريا

ويحتفل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الثلاثين، اليوم الأربعاء، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

ويمتلك محمد صلاح، سجلا حافلا مليئا بالإنجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى أرتدى قمصانها، حيث بدأ مو مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي مع فريق بازل السويسرى، ثم الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.