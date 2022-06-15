شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: موسيمانى كان يجامل ميكسيونى وتاو.. وحسام حسن جزء من أزمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى السابق، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى السابق كان يجامل الموزمبيقى ميكيسونى ومواطنه بيرسى تاو بالدفع بهما أوقات كثيرة على عكس ما كان يفعله مع حسام حسن مهاجم الأهلى.

وقال محمد عمر فى تصريحات للأستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: بلا شك أن بيرسى تاو لاعب جيد ويمتلك إمكانيات كبيرة وموسيمانى مقتنع به ويدفع به دائما، أما ميكيسونى لم يقدم ما يثبته أحقيته باللعب ةرغم ذلك كان يجد المساعدة من موسيمانى.

وأضاف محمد عمر: أزمة حسام حسن أنه لم يحصل على الفرص مثلما حصل الثنائى الذى طلبهما موسيمانى، ولكن حسام حسن يتحمل جزءا كبيرا من أزمته، فيجب عليه التركيز والتدريب بقوة وإثبات قدراته فى التمرين أو الدقائق التى يلعبها حتى يحجرج المدرب.

يدخل فريق الأهلى بقيادة سامى قمصان المباراة بعد رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعد فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى، ويتولى قمصان المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى.

يخوض مباراة الأهلى الليلة بدون لاعبيه الدوليين محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة بجانب بيرسى تاو وعلى معلول ،ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى للإصابة.

يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدفا، فيما يحتل ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.