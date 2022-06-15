شكرا لقرائتكم خبر عن محلل الأداء موسى موتالابا بعد رحيله من القلعة الحمراء: شكرا الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الجنوب إفريقي موسى ماتلابا، محلل الأداء السابق بالنادى الأهلى في جهاز بيتسو موسيماني، الشكر للنادي الأهلي والجماهير الحمراء، على الفترة التي قضاها مع الفريق توج خلالها ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وبطولة كاس مصر، بالإضافة إلى برونزتي بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر ماتلابا، عبر حسابه على تويتر، بعض الصور له خلال تواجده بالقلعة الحمراء منها صورة مع كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا، صحبها بتعليق: "شكرا الأهلي".





وقضى موسيمانى 620 يوماً على رأس القيادة الفنية للأهلى بما يعادل عاماً وثمانية أشهر و 12 يوماً منذ توليه المسئولية الفنية في 1 أكتوبر 2020 خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

وإجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

و توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".



موسى ماتلابا

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.







