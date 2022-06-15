شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات منتخب السلة فى بطولة الإسكندرية الودية استعدادا لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولى اتحاد كرة السلة جدول مباريات البطولة الودية التى يخوضها منتخب السلة رجال على هامش معسكر الإسكندرية فى إطار الاستعداد للمشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب 3 وديات أمام منتخبات الأردن وأوغندا و رواندا.

وجاء جدول مباريات المنتخب كالتالى فى البطولة الودية بالإسكندرية كالتالى:-

الثلاثاء 21 يونيو .. مصر والأردن

الأربعاء 22 يونيو .. أوغندا ورواندا

الخميس 23 يونيو .. الأردن أمام أوغندا ومصر أمام رواندا

الجمعة 24 يونيو الأردن واوغندا

السبت 25 يونيو مصر وأوغندا

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.