شكرا لقرائتكم خبر عن ”دونجا وفرناندو” يغيبان عن الإسماعيلى أمام المحلة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائي غياب محمود عبد العاطي ” دونجا ” والأرجنتيني دييجو فيرناندو ثنائي الإسماعيلي عن مباراة غزل المحلة ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة للإيقاف.

يأتي ذلك بعدما حصل الأول علي ثلاث إنذارات خلال لقاءات ” الأهلي والمقاولون العرب والجونة ” بجانب تعرض الثاني للطرد في المباراة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة.

ويواجه الإسماعيلى، فريق غزل المحلة فى قبل نهائي البطولة يوم 3 يوليو المقبل فى تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

والجدير بالذكر أن الدراويش يتواجد في هذا الدور فيوتشر الصاعد من المجموعة الأولي بجانب غزل المحلة وإنبي اللذان تأهلا عن المجموعة الثالثة في المركز الأول وأفضل ثاني في الثلاث مجموعات خلال البطولة التي تقام لأول مرة هذا الموسم.