الامارات | تعرف إلى البرنامج الكامل لمونديال قطر 2022.. بعد تأهل أستراليا وكوستاريكا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى البرنامج الكامل لمونديال قطر 2022.. بعد تأهل أستراليا وكوستاريكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتملت عقد الفرق المشاركة في كأس العالم "قطر 2022" والذي يقام خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، بعد ضمان كوستاريكا البطاقة الـ32 الأخيرة الثلاثاء، عقب فوزها أمس في الملحق العالمي على نيوزيلندا بهدف لصفر، وقبلها كانت أستراليا قد حسمت البطاقة 31، بعد الفوز بركلات الترجيح على منتخب بيرو. وتاليا البرنامج الكامل لكأس العالم:

دور المجموعات- الإثنين 21 نوفمبر (بتوقيت قطر)

* المجموعة الأولى:

(10,00) السنغال - هولندا (الثمامة)

(16,00) قطر - الإكوادور (البيت)

* المجموعة الثانية:

(13,00) إنكلترا - إيران (خليفة)

(19,00) الولايات المتحدة - ويلز (أحمد بن علي)

- الثلاثاء 22 نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(10,00) الأرجنتين - السعودية (لوسيل)

(16,00) المكسيك - بولندا (974)

* المجموعة الرابعة:

(13,00) الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية)

(19,00) فرنسا - أستراليا (الجنوب)

- الأربعاء 23 نوفمبر

* المجموعة الخامسة:

(13,00) ألمانيا - اليابان (خليفة)

(16,00) إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة)

* المجموعة السادسة:

(10,00) المغرب - كرواتيا (البيت)

(19,00) بلجيكا - كندا (أحمد بن علي)

- الخميس 24 نوفمبر

* المجموعة السابعة:

(10,00) سويسرا - الكاميرون (الجنوب)

(19,00) البرازيل - صربيا (لوسيل)

* المجموعة الثامنة:

(13,00) الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)

(16,00) البرتغال - غانا (974)

- الجمعة 25 نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(13,00) قطر - السنغال (الثمامة)

(16,00) هولندا - الإكوادور (خليفة)

* المجموعة الثانية:

(10,00) ويلز - إيران (أحمد بن علي)

(19,00) إنكلترا - الولايات المتحدة (البيت)

- السبت 26 نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(13,00) بولندا - السعودية (المدينة التعليمية)

(19,00) الأرجنتين - المكسيك (لوسيل)

* المجموعة الرابعة:

(10,00) تونس - أستراليا (الجنوب)

(16,00) فرنسا - الدنمارك (974)

- الأحد 27 نوفمبر

* المجموعة الخامسة:

(10,00) اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي)

(19,00) إسبانيا - ألمانيا (البيت)

* المجموعة السادسة:

(13,00) بلجيكا - المغرب (الثمامة)

(16,00) كرواتيا - كندا (خليفة)

- الإثنين 28 نوفمبر

* المجموعة السابعة:

(10,00) الكاميرون - صربيا (الجنوب)

(16,00) البرازيل - سويسرا (974)

* المجموعة الثامنة:

(13,00) كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية)

(19,00) البرتغال - الأوروغواي (لوسيل)

الثلاثاء 29 نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(15,00) الإكوادور - السنغال (خليفة)

(15,00) هولندا - قطر (البيت)

* المجموعة الثانية:

(19,00) إيران - الولايات المتحدة (الثمامة)

(19,00) ويلز - إنكلترا (أحمد بن علي)

- الأربعاء 30 نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(19,00) بولندا - الأرجنتين (974)

(19,00) السعودية - المكسيك (لوسيل)

* المجموعة الرابعة:

(15,00) أستراليا - الدنمارك (الجنوب)

(15,00) تونس - فرنسا (المدينة التعليمية)

- الخميس 1 ديسمبر

* المجموعة الخامسة:

(19,00) اليابان - إسبانيا (خليفة)

(19,00) كوستاريكا - ألمانيا (البيت)

* المجموعة السادسة:

(15,00) كندا - المغرب (الثمامة)

(15,00) كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي)

- الجمعة 2 ديسمبر

* المجموعة السابعة:

(19,00) صربيا - سويسرا (974)

(19,00) الكاميرون - البرازيل (لوسيل)

* المجموعة الثامنة:

(15,00) غانا - الأوروغواي (الجنوب)

(15,00) كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية)

دور الـ16- السبت 3 ديسمبر

المباراة 49 (15,00) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (خليفة)

المباراة 50 (19,00) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)

- الأحد 4 ديسمبر

المباراة 52 (15,00) بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)

المباراة 51 (19,00) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (البيت)

- الإثنين 5 ديسمبر

المباراة 53 (15,00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)

المباراة 54 (19,00) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (974)

- الثلاثاء 6 ديسمبر

المباراة 55 (15,00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)

المباراة 56 (19,00) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)

ربع النهائي- الجمعة 9 ديسمبر

المباراة 58 (15,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)

المباراة 57 (19,00) الفائز في المباراة 49 - الفائز في المباراة 50 (لوسيل)

- السبت 10 ديسمبر

المباراة 60 (15,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)

المباراة 59 (19,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)

نصف النهائي- الثلاثاء 13 ديسمبر

المباراة 61 (19,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)

- الأربعاء 14 ديسمبر

المباراة 62 (19,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)

تحديد المركز الثالثالسبت 17 ديسمبر

المباراة 63 (15,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)

النهائيالأحد 18 ديسمبر

المباراة 64 (19,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل)

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