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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزمالك المصري يستعيد جهود إمام عاشور ونيمار وجمعه قبل مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022
متابعات
انتظم إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت، اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.
وخرج إمام عاشور من قائمة المنتخب المصري في مباراة كوريا الجنوبية الودية بسبب الإصابة.
وشهدت تدريبات الزمالك اليوم عودة عاشور للمشاركة بشكل طبيعي، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي.