الزمالك المصري يستعيد جهود إمام عاشور ونيمار وجمعه قبل مباراة الأهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

انتظم إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت، اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

