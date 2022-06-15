الأهلي يحقق بطولة النخبة لكرة الماء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي الأهلي كأس بطولة النخبة لكرة الماء للفئة العمومي التي اختتمت منافساتها على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.

وحل نادي الأهلي في المركز الأول، ونادي الاتحاد في الثاني، وجاء نادي القادسية ثالثا، والوحدة رابعا.

فيما حصل لاعب الاتحاد هتان العليان على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحارس نادي الأهلي حسين الجيزاني على جائزة أفضل حارس في البطولة التي شهدت مشاركة 4 أندية، هي: الوحدة والأهلي والاتحاد والقادسية، وقاد منافساتها 14 حكما.