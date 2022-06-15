أخضر الطائرة يواصل استعداداته لبطولة غرب آسيا

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وتضمنت التدريبات التي يشرف عليها المدرب التونسي محمد الشيخ والمقامة بالمنطقة الشرقية على جوانب لياقية وتكتيكية بمشاركة أكثر من 22 لاعبا، حيث تعتبر هذه المرحلة الثانية من المعسكر الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، على أن تقام المرحلة الثالثة في جمهورية مصر العربية بداية من شهر يوليو القادم، حيث سيخوض المنتخب خلالها العديد من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية واللياقية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها المملكة في محافظة القطيف خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو من العام الحالي.وتضمنت التدريبات التي يشرف عليها المدرب التونسي محمد الشيخ والمقامة بالمنطقة الشرقية على جوانب لياقية وتكتيكية بمشاركة أكثر من 22 لاعبا، حيث تعتبر هذه المرحلة الثانية من المعسكر الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، على أن تقام المرحلة الثالثة في جمهورية مصر العربية بداية من شهر يوليو القادم، حيث سيخوض المنتخب خلالها العديد من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية واللياقية.

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