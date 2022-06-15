15 مليون دولار بطولات النخبة للرياضات الالكترونية

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وعلى مدار 6 أسابيع من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر، ستقام 5 بطولات عالمية في مجموعة من أشهر الألعاب الالكترونية وهي: Rocket League و Dota 2 و Fortnite و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege و PUBG MOBILE.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بجوائز مالية يبلغ مجموعها 15 مليون دولار أمريكي، أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية الجهة المنظمة لموسم الجيمرز - الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الالكترونية على مستوى العالم- قائمة البطولات ضمن منافسات النخبة التي ستشهد مشاركة أفضل الفرق العالمية.وعلى مدار 6 أسابيع من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر، ستقام 5 بطولات عالمية في مجموعة من أشهر الألعاب الالكترونية وهي: Rocket League و Dota 2 و Fortnite و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege و PUBG MOBILE.

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