شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يخطط لبطولة محلية كل عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​يختتم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته بخوض لقاء ودي ثالث أمام فريق النادي الأهلي مساء الجمعة المقبل بمشاركة اللاعبين الدوليين زياد المولد وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي.

وكان الفريق قد خاض لقاءين وديين أمام فريقي بيراميدز المصري ثم أبها وانتهت مواجهة بيرامديز بفوز الفريق المصري بينما كان التعادل الإيجابي هو عنوان لقاء أبها.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الاتفاق مساء الخميس 23 يونيو، على أن يختتم مشواره بملاقاة الباطن على أرضه يوم 27 من الشهر نفسه، في الوقت الذي يلتقي فيه الأهلي بنظيره الرائد في الجولة 29 قبل أن يختتم مشواره بمواجهة الشباب.

من جهة أخرى كشفت إدارة النادي عن استراتيجية النادي للفترة من 2019 إلى 2023، وجاء أبرز ما فيها تحقيق الفوز ببطولة واحدة محلية كل عام لكل فئة ورياضة على الأقل والمنافسة على بطولة قارية كل عام.

وفي الجانب التجاري والعوائد الاستثمارية كشفت إدارة النادي أنها تعتمد على مصادر دخل من عوائد استثمارية لخلق الاستدامة المالية وبناء علامة تجارية متميزة والتنوع في مصادر الدخل.