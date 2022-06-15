تأجيل الجولة 29 يخدم الهلال لتجهيز المصابين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح تأجيل الجولة «29» المزيد من الوقت لتأهيل وتجهيز اللاعبين المصابين، وكذلك منح فرصة أكبر من أجل راحة اللاعبين العائدين من المشاركة مع منتخبات بلدانهم.

ويتصدر الفتح والهلال والاتحاد قائمة اللاعبين المصابين، وتسعى الأجهزة الطبية لتجهيزهم من أجل العودة للتدريبات والمشاركة في مباريات آخر أسبوعين في الدوري السعودي للمحترفين.

برامج علاجية مكثفة

ويخضع ثلاثي فريق الفتح إلى برامج علاجية مكثفة، بعد أن أصيب الجزائري سفيان بن دبكة أثناء وجوده في معسكر منتخب بلاده الذي خاض مواجهة ضد تنزانيا، حيث لم يستطع اللاعب إكمال المباراة وخرج مبكرا، إضافة إلى إصابة اللاعب المغربي مراد باتنا في المباراة الودية التي خاضها الفريق ضد الشباب في الرياض، فيما تعرض أيضا مواطنه مروان سعدان للإصابة أثناء وجوده مع الفريق، في حين خرج اللاعب الدولي البيروفي كريستيان كويفا مصابا خلال مباراة منتخب بلاده أمام أستراليا في الملحق المؤهل لمونديال 2022.

ويسعى الفتح من خلال تجهيز لاعبيه للحفاظ على مركزه الحالي في سادس الترتيب، والابتعاد عن حسابات الهبوط المعقدة.

فيما غاب عن تدريبات الهلال الأخيرة التي شهدت عودة الدوليين، محمد البريك والمحترف البرازيلي بريرا بداعي الإنفلونزا، إضافة إلى إصابة دينمو الفريق سلمان الفرج في الكتف، فضلا عن دخول لاعبه الكوري جانغ هون سو العيادة الطبية لشعوره ببعض الآلام، كما ينضم للتدريبات لاعبه الدولي البيروفي كاريو والذي شارك مع منتخب بلاده أمام أستراليا.

طوق نجاة للهلاليين

ويأمل الهلال تجهيز الفرج ومدافعه الكوري جانغ قبل لقاء الفتح، وذلك لما يشكله من قوة للفريق، ومن أجل الاقتراب أكثر من حصد بطولة الدوري للمرة الثالثة على التوالي ورد الاعتبار من الفتح الذي كسب لقاء الدور الأول.

وكان التأجيل بمثابة طوق نجاة للاعبي الهلال الدوليين والذين لم يتوقفوا عن المشاركة في المباريات طيلة العام، بدءا بالدوري وبعدها أبطال آسيا، والتي أثمرت عن تحقيقهم كأس البطولة، إضافة إلى تصفيات كأس العالم مع المنتخب، فضلا عن مشاركتهم في كأس العالم للأندية، والعودة مرة أخرى لدوري أبطال آسيا خلال شهر رمضان، وإكمالهم الجولات المتبقية من الدوري السعودي، وأخيرا معسكر المنتخب في إسبانيا، مما قد يعرضهم للإرهاق والإصابات، وهو الأمر الذي يخشاه الهلاليون في المنعطف الأخير من الدوري.

فيما يكثف الجهاز الطبي بنادي الاتحاد جرعاته لتجهيز مهند الشنقيطي ومدالله العليان للمشاركة في التدريبات والزج بهما في المباراتين المتبقيتين، حيث يسعى الاتحاديون للفوز بمباراتي الاتفاق والباطن على أمل تعثر الهلال للظفر بلقب الدوري.

يشار إلى أن الهلال سيواجه الشباب في مباراة ودية الجمعة المقبل 17 يونيو على ملعب الأمير فيصل بن فهد (7:20م)، والتي تأتي ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد فترة التوقف الحالية.

المصابون في الهلال:







محمد البريك



ماتيوس بريرا



سلمان الفرج



جانغ هيون سو



المصابون في الفتح:





الجزائري سفيان بن دبكة



المغربي مراد باتنا



المغربي مروان سعدان



البيروفي كريستيان كويفا



المصابون في الاتحاد: