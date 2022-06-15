الأخضر الأولمبي يتأهل لنهائي كأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجز الأخضر الأولمبي بطاقة المباراة النهائية الأولى لكأس آسيا تحت 23 سنة، عقب تفوقه على أستراليا بثنائية نظيفة، في مباراة نصف نهائي البطولة التي أقيمت عصر أمس.

وينتظر الأخضر السعودي الفائز من اليابان وأوزبكستان (صاحب الأرض)، في المباراة المقررة في وقت لاحق من مساء أمس.

سجل هدفي السعودية حسين العيسى (20)، وأيمن يحيى (72)، والهدفان بصناعة رائعة للمتألق فراس البريكان.

وهذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها المنتخب السعودي للمباراة النهائية لهذه المسابقة بعد نسختي 2013 و2020، لكنه اكتفى فيهما بالوصافة.

بينما يلعب منتخب أستراليا على المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حل ثالثا في نسخة عام 2020.

وكان المنتخب السعودي الأفضل منذ بداية المباراة والأكثر إصرارا على الفوز، فيما تأثر أداء منتخب أستراليا بالطرد المبكر.

وكانت البداية هادئة من الطرفين، في محاولة كل طرف لجس نبض الآخر، واستمرار اللعب في وسط الملعب دون خطورة على المرميين.

وفي وقت مبكر يجري المنتخب السعودي تبديلا اضطراريا، فيدخل حسين العيسى مكان هيثم عسيري، وفي الدقيقة 20 يفتتح البديل حسين العيسى التسجيل للأخضر السعودي.

ويتلقى في الدقيقة 37 منتخب أستراليا ضربة موجعة، بإشهار العراقي علي صباح حكم المباراة، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، البطاقة الحمراء للاعب جاي باجويلو بسبب الدخول بتهور على اللاعب أيمن يحيى.

وعاد المنتخب السعودي للمباراة، بعد استراحة بين الشوطين، بضغط مكثف على مرمى أستراليا، مستفيدا من الزيادة العددية، وتسابق لاعبوه في إهدار الفرص.

وفي الدقيقة 72 وبصورة كربونية للهدف الأول، يقطع حامد الغامدي الكرة، ويمرر على الجهة اليسرى للبريكان الذي يلعب كرة عرضية بطريقة نموذجية، وجدت أيمن يحيى الذي سدد مباشرة داخل الشباك ليعزز التفوق السعودي بالهدف الثاني، وحاول المنتخب الأسترالي بعدها العودة للمباراة إلا أن الحكم أعلن عن نهايتها، بتأهل الأخضر للمبارة النهائية.

نقاط من المباراة

