انتقادات شديدة لصلاح بسبب صورة البحر.. وهاني حتحوت: مش في وقتها

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعرض محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لانتقادات شديدة خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره صورة له وهو يبتسم أثناء استجمامه في رحلة مصيف، تزامنا مع مرور المنتخب الوطني بكبوات كبيرة بعد الخسارة من إثيوبيا 2-0، والهزيمة أمام كوريا الجنوبية 4-1.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن صلاح كان يجب عليه مراعاة حالة غضب الجماهير من أداء الفراعنة في مباراتي إثيوبيا وكوريا، باعتباره قائد المنتخب، وكان الأفضل أن يدعم زملائه بدل من نشر صور استجمامه وهو يبتسم على السوشيال ميديا.

من جانبه، قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمد صلاح، قيمة وقامة كبيرة لمصر، متمنيًا أن يواصل الفرعون المصري، حصده الألقاب الفردية في مسيرته، والجماعية أيضًا مع ناديه ومنتخب بلاده.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، موجهًا رسالته إلى محمد صلاح «أنا حزين لانتقادك، ولكن صورتك بالابتسامة بعد الخسارة من كوريا الجنوبية مش في وقتها».

وواصل: "بعد الخسارة من كوريا الجنوبية بساعة تقريبا نشر صورته أثناء استجمامه في إجازته وهذا من حقه ولكن قائد المنتخب، نحن نعلم مدى تأثير الفريق بغيابك ولكن حديثي لأن دائما يجب القائد يشعر بما يحدث".

واختتم: "أدرك تماما أن من حقه أن يقوم بما يريد ولكن في وقت الهزيمة نريد من يشعر بنا خاصة إذا كنت محمد صلاح".

وتابع الإعلامي: «عارف إنها مش مقصودة، لكن كنت أتمنى منك تعليق على المنتخب وما يحدث فيه بصفتك قائده، وأتمنى تداركها الفترة المقبلة، خصوصًا وأننا نحزن على الخسارة القاسية وغيابك أيضًا».

وغاب صلاح عن مباراتي إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا، وكوريا الجنوبية وديا، بداعي الإصابة في العضلة الضامة.

وقدم صلاح موسم مميز مع ليفربول حيث سجل 31 هدفا رفقة الريدز في موسم 2021-2022، وقاد فريقه للفوز بكأس الرابطة الإنجليزية وكأس انجلترا، كما تأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

وفاز الفرعون المصري بجائزة هداف الدوري الانجليزي للمرة الثالثة في البريميرليج برصيد 23 هدف بالتساوي مع سون نجم توتنهام هوتسبير.