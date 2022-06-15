ما الذي فعله موسيماني وعجل برحيله عن الفريق؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الناقدة الرياضية، ريهام بكير، عن أسباب رحيل جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني، عن النادي الأهلي.

وقالت ريهام بكير في تصريحات عبر قناة القاهرة والناس: “لا أحد ينكر إنجازات موسيماني مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، من خلال تحقيقه عدة بطولات، وأصبح في مقارنة مع البرتغالي مانويل جوزيه".

وتابعت: “خروج موسيماني عن الإطار العام ونظام النادي الأهلي، عجل برحيله عن الفريق، خاصة بعد خروجه الدائم في تصريحات عبر الصحف جنوب الأفريقية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو شيء لم يعتد عليه النادي الأهلي”.

وأضافت: “حدث اجتماع من جانب مسئولي النادي الأهلي مع موسيماني ووُضعت له بعض الشروط، لاستمراره في قيادة الفريق وهي إضافة مدرب عام ومدرب أحمال جديد”.

وأشارت إلى أن عدم حدوث توافق بين الطرفين، أدى في النهاية إلى إنهاء العقد بالتراضي مثلما أعلن النادي الأهلي مؤخراً".

وعن الأسماء المرشحة بقوة لتولي تدريب الفريق خلفاً لموسيماني اختتمت: “هناك العديد من الأسماء يأتي أبرزها السويسري ديفيد سيزا، مساعد فايلر السابق، والبرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر السعودي السابق”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تولي سامي قمصان، تدريب الفريق خلفاً لموسيماني بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.