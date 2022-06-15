شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الدورى.. إيسترن كومبانى يبحث عن فوز غائب منذ أكثر من 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ستعود بطولة الدورى الممتاز مرة أخرى للانطلاق اليوم الأربعاء، بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية، والتي لعب خلالها منتخب مصر مباراتى غينيا وإثيوبيا في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بالإضافة لمواجهة كوريا الجنوبية الودية.

ونستعرض أرقام تحققت في بطولة الدورى خلال الجولات التي لعبت حتى الآن، سواء أرقام للأندية أو اللاعبين أو سلسة الانتصارات أو الهزائم.

إيسترن كومبانى

يبحث إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، عن تحقيق الفوز أمام الأهلى، من أجل كسر سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق في الدورى، حيث يعد آخر فوز للفريق أمام إنبى في 8 مارس الماضى، حيث يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.

اختار علاء عبد العال المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، 22 لاعبا استعدادا لمواجهة النادى الأهلى المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام، أحمد دعدور

الدفاع: خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، صابر الشيمى، حسام حسن، أحمد متعب، أحمد داهش، محمد خليفة، محمود نعيم،

الوسط: أحمد موكشا، أحمد تمساح، أحمد حمزاوى، محمد الطرابلسى، فراس بن عيفية، محمد رمضان، يوسف مجدى، أحمد حجى، محمد ناصر مودي

الهجوم: أحمد أمين قفة، عماد ميهوب، محمد محمد أنور