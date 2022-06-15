شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولى اتحاد المصارعة قائمة اللاعبون المقرر مشاركتهم فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام فى الجزائر فى الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو الجارى بمدينة وهران. وتضم بعثة المصارعة في البطولة كل من.. محمود السيد احمد. اداري محروس علي محروس. حكم كمال عبده علي. مدير فني روماني محمود مصطفي مدير فني حره محمد عبدالحفيظ طلبه مدير فني نسائيه المصارعه الرومانيه هيثم محمود فهمي ٦٠ك عماد اشرف ٧٧ك . نور الدين هاني. ٨٧ ك عبد اللطيف محمد ١٣٠ ك المصارعه الحره جمال عبدالناصر ٥٧ ك يحيي محمد صلاح ٦٥ ك عمرو رضا رمضان ٧٤ ك محمود سعيد بدوي ٨٦ ك مصطفي علي السيد جبر ٩٧ ك يوسف محمد بديع حميده ١٢٥ ك المصارعه النسائية ندي مدني عاڜور ٥٠ ك شيماء عاطف ٥٣ ك فرح علي حماده ٥٧ ك منة الله احمد عثمان ٦٨ ك سمر عامر حمزه ٧٦ ك وفيما وزن 67 ك رجال فلم يتم حسم اللاعب بعد اعتذار محمد ابراهيم كيشو