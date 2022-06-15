شكرا لقرائتكم خبر عن مران سرى للإسماعيلى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، السرية على المران الرئيسي الذى سيقام مساء اليوم، ضمن برنامج الاستعداد للقاء المقاولون العرب بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المحلي.

الجهاز الفني تحفظ على التصوير من أجل إخفاء مجموعة من الجمل الخططية والتكتيكية والمقرر تنفيذها في المباراة المقبلة بإستاد الإسماعيلية بجانب الحفاظ على تركيز اللاعبين.

ومن المقرر أن يتم استمرار سياج السرية حتى المران الختامي للإسماعيلى غدًا طبقاً لسياسة الجهاز الفنى وسعيًا لإستعادة مسيرة الإنتصارات المحلية والتقدم بجدول ترتيب المسابقة وبدء عودة الفريق لمكانته الطبيعية بإعتباره أحد الأندية المنافسة والحاصدة للألقاب.

والجدير بالذكر أن مسابقة الدوري قد توقفت لما يزيد عن أسبوعين بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الوطني الأول والتي تخللها مباراتين أمام منتخبي غينيا وأثيوبيا بجانب تجربة ودية ضد كوريا الجنوبية.