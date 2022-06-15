شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: العروض الكثيرة جعلت موسيمانى يرحل عن الأهلى وفترته كانت ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن فترة تواجد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى مع النادى الأهلى ناجحة بكل المقاييس ونجح فى تحقيق بطولات كبيرة مع الفريق ورحيله كان بشكل محترم جدا.

وقال عماد متعب فى تصريحات للاستوجيو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "كنت أثق منذ البداية أن موسيمانى سينجح مع النادى الأهلى، لأننى قابلته أكثر من مرة وتحدثت معه، وهو من المدربين المحبين للكرة ودماغه كلها كورة وهو ما ظهر خلال إدارته للأهلى".

وتابع عماد متعب: "موسيمانى طول ما هو مركز مع النادى الأهلى كان ناجح بشدة والديل تحقيقه لدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية العالم مرتين ووصل للنهائى للمرة الثالثة، ولكن فى الفترة الأخيرة عندما تلقى العديد من العروض بدأ يبعد عن التركيز وظهر عليه من حتى حديثه فى الفترة الأخيرة، والعروض الكثيرة هى التى جعلته فى النهاية يطلب الرحيل عن الأهلى، والخروج بشكل جيد وبدون أزمات".

ويدخل فريق الأهلى بقيادة سامى قمصان المباراة بعد رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعد فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى، ويتولى قمصان المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى.

يخوض مباراة الأهلى الليلة بدون لاعبيه الدوليين محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة بجانب بيرسى تاو وعلى معلول ،ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى للإصابة.

يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدفا، فيما يحتل ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.