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اتحاد الكرة يعلن عن قرارات هامة تخص أهم الملفات الكروية غداً

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القاهرة - سامية سيد -  

 

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام اجتماعا ، غداً الخميس ، للإعلان عن قرارات هامة تخص أهم الملفات الكروية ، وسيتم الاعلان عنها في تمام الساعة 4 عصراً .

 

وكان اتحاد الكرة، قد عقد جلسة يوم السبت الماضي تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:-

 

مد الجلسة ليوم الخميس عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية ، والتى كان يجب إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

 

ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة فى جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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