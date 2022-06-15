شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن قرارات هامة تخص أهم الملفات الكروية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام اجتماعا ، غداً الخميس ، للإعلان عن قرارات هامة تخص أهم الملفات الكروية ، وسيتم الاعلان عنها في تمام الساعة 4 عصراً .

وكان اتحاد الكرة، قد عقد جلسة يوم السبت الماضي تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:-

مد الجلسة ليوم الخميس عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية ، والتى كان يجب إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة فى جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد.