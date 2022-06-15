شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع سيف الجزيرى لتحديد موعد عودته للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الأبيض لترتيب عودته إلى القاهرة بعد الإنتهاء من مشاركته مع منتخب تونس في بطولة طوكيو الدولية الودية.

ومن المنتظر أن يصل سيف الدين الجزيري إلى القاهرة خلال الساعات القادمة للانتظام في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى.

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

وكان منتخب تونس فوزًا كبيرًا على اليابان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ظهر أمس الثلاثاء، على ملعب باناسونيك سويتا، ليتوج بكأس كيرين الدولية الودية.

قدم المنتخب التونسي مباراة كبيرة على الجانب الهجومي أمام اليابان، حيث كان نسور قرطاج الأكثر سيطرة على مجريات الأمور طوال أحداث الـ 90 دقيقة من اللقاء.

تقدم محمد على بن رمضان نجم الترجي والمرشح للانضمام إلي النادي الاهلي، لمنتخب تونس امام اليابان، من ركلة جزاء مستحقة في الدقيقة 55 من عمر أحداث الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 76، سجل فرجاني ساسي الهدف الثاني للمنتخب التونسي داخل شباك الكمبيوتر الياباني، لتصبح النتيجة 2-0.

وعزز عصام الجبالي تقدم المنتخب التونسي بهدف ثالث أمام المنتخب الياباني، في الدقيقة 90 من عمر احداث الشوط الثاني.

وبعد الفوز الساحق على اليابان، يحصد المنتخب التونسي لقب دورة كيرين الدولية الودية المقامة في اليابان.