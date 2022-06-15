شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر 24 ساعة فقط قبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الدخول في معسكر مغلق يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الفني للزمالك مواصلة التدريبات على ملعب النادي خلال الأيام المقبلة، والدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد.

فى سياق متصل، يواجه الجهاز الفني للزمالك، أزمة في 3 مراكز هامة بصفوف فريقه قبل الصدام مع الأهلى، في قمة الدورى المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتتمثل أزمات الزمالك في مركز الدفاع الذى سيغيب عنه محمود علاء بسبب الإيقاف بعد تراكم الإنذارات، ليصبح اعتماد الزمالك على محمود الونش العائد من رحلة المنتخب الوطني لمواجهة كوريا الجنوبية وديًا، ومحمد عبد الغنى الذى مازال يخوض التأهيل بسبب الإصابة فى الكاحل.

كما يواجه الجهاز الفني للزمالك أزمة في مركز الظهير الأيمن، حيث ما زال التونسى حمزة المثلوثى يخوض برنامجه التأهيلى بعد إصابته بالتواء في الكاحل، فيما تعرض حازم إمام لإصابة بشد عضلى في ودية المصرية للاتصالات.

وعلى مستوى وسط الملعب، يواجه الزمالك أزمة في ظل غياب طارق حامد الذى مازال متواجد في اسبانيا للخضوع لبرنامج تأهيل علاجى بسبب معاناته من ألام في الرباط الصليبى الخلفى، كما تعرض إمام عاشور للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال تواجده مع منتخب مصر وتم استبعاده من ودية منتخب كوريا.