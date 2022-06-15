شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخصص وحدة تدريبية للاعبى الزمالك الأساسيين.. وجمعة ونيمار يشاركان فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وحدة تدريبية خاصة للاعبين الذين شاركوا في مباراة الداخلية الأخيرة في كأس مصر.

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد وعمر السعيد وسيد عبدالله ومحمد عبد الشافي وأشرف بن شرقي ومحمد أشرف "روقا"، تدريبات تحت إشراف المدرب البرتغالي عبارة عن إطالات وبعض التدريبات البدنية لفك العضلات.

كما شارك الثنائي عبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" لاعبا الفريق في المران الجماعي، حيث تعرض الثنائي لإصابات خفيفة في مباراة الداخلية الأخيرة، وخضعا لاختبار طبي لتتأكد جاهزيتهما لخوض المران بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة