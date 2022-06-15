بوميل يظهر فى الترشيحات لقيادة منتخب مصر .. وأصوات تنادى بعودة كيروش

القاهرة - سامية سيد - تنادي أصوات داخل اتحاد الكرة بعودة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي المسئولية الفنية للمنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود اقتناع بامتلاكه مشروع لتطوير الكرة المصرية.

في الوقت الذي يتواجد الفرنسي باتريس بوميل ضمن المرشحين لتولي المسئولية الفنية للمنتخب بالإضافة لأسم عالمي تم ترشيحه علي أحد اعضاء مجلس الإدارة يمثل ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني مفاجأة كبيرة ولكن لم يتم التوصل معاه لاتفاق حتي الآن.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام اجتماعا ، غداً الخميس ، للإعلان عن قرارات هامة تخص أهم الملفات الكروية ، وسيتم الاعلان عنها في تمام الساعة 4 عصراً .

وكان اتحاد الكرة، قد عقد جلسة يوم السبت الماضي تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:-

مد الجلسة ليوم الخميس عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية ، والتى كان يجب إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة فى جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد.