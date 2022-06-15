شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الدورى.. المصرى البورسعيدى لا يعرف الفوز آخر 9 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بطولة الدورى الممتاز مرة أخرى للانطلاق يوم الأربعاء بمواجهة الأهلى وإيسترن كومبانى، بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية، والتى لعب خلالها منتخب مصر مباراتى غينيا وإثيوبيا فى إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بالإضافة لمواجهة كوريا الجنوبية الودية.

ونستعرض أرقام تحققت فى بطولة الدورى خلال الجولات التى لعبت حتى الآن، سواء أرقام للأندية أو اللاعبين أو سلسة الانتصارات أو الهزائم.

المصرى والبحث عن الفوز.

يبحث نادى المصرى البورسعيدى عن الخروج من كبوته، حيث لم يعرف الفوز منذ فوزه على النادى الأهلى فى التاسع من أبريل الماضى أى أكثر من شهرين، حيث لعب 8 مباريات، خسر 7 مواجهات أمام كل من "الزمالك والمقاولون والإسماعيلى وسموحة وفيوتشر والبنك الأهلى وبيراميدز بجانب التعادل مع غزل المحلة"، مما أدى إلى تراجع المصرى إلى المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 21 نقطة بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.

ونجح المصرى فى تحقيق الفوز على المنصورة بعدما قلب تأخره لفوز بهدفين، ليتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، فى أول انتصار للفريق البورسعيدى بعد 9 مباريات، ولكن يبقى أن يفك الكبوة فى بطولة الدورى.

وكان النادى المصرى قد أعلن عن جهازه الفنى الجديد بقيادة حسام حسن، خلفا للتونسى معين الشعبانى مدرب الفريق السابق، ويتكون الجهاز الفنى الجديد للمصرى من حسام حسن مديرًا فنيًّا، وإبراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربًا عامًا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، عماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرًا إداريًّا، والدكتور محمد عنان طبيبًا للفريق.

كان النادى المصرى قد رفض الإعلان عن تولى حسام حسن تدريب الفريق حتى يتم فسخ التعاقد مع معين الشعبانى، إلا أن مفاوضات فسخ التعاقد بالتراضى تعقّدت فى الأيام الأخيرة.