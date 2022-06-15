شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم إمام عاشور لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وخرج إمام عاشور من قائمة المنتخب الوطنى في مباراة كوريا الجنوبية الودية بسبب الإصابة، وشهدت تدريبات الزمالك اليوم عودة عاشور للمشاركة بشكل طبيعي، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على الداخلية في بطولة كأس مصر.

وبدأ المران بعقد جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين للحديث عن أهمية الفترة المقبلة في مباريات الدوري، والتركيز على تحقيق الانتصارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.